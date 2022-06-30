Оксана Самойлова перестала переживать за детей

34-летняя модель Оксана Самойлова перестала портить нервы из-за деток. Звезда соцсетей воспитывает вместе с 36-летним рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн) четверых детей – 10-летнюю Ариелу, 7-летнюю Лею, 5-летнюю Майю, а также 2-летнего Давида. Семья ведет безмятежную жизнь. Супруги вместе с дочерьми и сыном часто отдыхают на экзотических курортах. А сегодня модель сообщила, что в ее голове в последнее время крутится одна ужасная мысль. «Почему, когда у тебя 1 ребенок — ты супермама, рвущая свою попу и попу ребенка на 24 кружка, секции и развивашки, а когда 4 ребенка — ты лежа на диванчике думаешь: «пффф, да и так выживут»», — поделилась Оксана. По ее словам, Майя не хочет ходить в садик. Звездная мама разрешает ей зачастую оставаться дома.«Я как представлю, что троих надо стаскивать с воплями с кровати в 7 утра, у меня волосы дыбом встают. А чаты родительские школьные? У меня сейчас их 8! И это только два ребенка в школу ходят. Плюс тренеры, дополнительные занятия, репетиторы — это еще плюс 6 чатов. Они просто не замолкают», — пожаловалась Самойлова. Она пояснила, что у нее дома на ватмане висит детское школьное расписание. Звезда отметила, что малейшее его изменение ее пугает, поскольку превращает жизнь в катастрофу. Оксана требует от Ариелы больше, чем от остальных детей. Старшая дочь обижается за то, что у нее пять репетиторов, а у Леи только два. «Мне кажется, что к моменту, когда Давидик пойдет в школу, учителя увидят меня единственный раз на 1 сентября. И я даже не оставлю свой номер телефона. Форму он пойдет покупать себе сам. Кружки и секции — только если он будет ну очень меня просить», — шутливо пообещала многодетная мама.