Особые праздники, которые отмечаются 1 июля 2022 года во всём мире
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Особые праздники, которые отмечаются 1 июля 2022 года во всём мире

Особые праздники, которые отмечаются 1 июля 2022 года во всём мире

1 июля 2022 года в разных странах мира отмечаются всевозможные праздники. В их числе День ветеранов боевых действий, День добровольного вхождения Бурятии в состав России, День Канады и День бакинцев.

День ветеранов боевых действий

Каждый год 1 июля празднуется торжество, посвящённое людям, которые служили в горячих точках или на территориях с активными боевыми действиями. В настоящий момент праздник не имеет официального статуса. Однако торжество уже много лет отмечается в условно оговорённый день.


С 2009 года почитаются памятью погибшие и говорятся слова благодарности оставшимся в живых ветеранам боевых действий. Праздник посвящён тем людям, кто воевал за свою Родину, не важно, в какой стране и в какое время.

Неформально такое торжество празднуется с начала 21 века. Участники боевых действий решили собираться компаниями 1 июля и отдавать должное своей не лёгкой судьбе.

День добровольного вхождения Бурятии в состав России


В России 1 июля отмечается праздник, посвящённый вхождению Бурятии в состав страны. Официально торжество получило свой статус в 2011 году.

Историки утверждают, что это событие произошло 359 лет назад. В качестве доводов приводился «Перечень важных дат Сибири, датируемый от 1032 по 1882 годы». Достоверно известно, что Бурятия вошла в состав России в 1661 году. Это произошло именно 1 июля. Поэтому, праздник отмечается в особую дату.

Всемирный день бакинцев


Именно 1 июля отмечается праздник, посвящённый бакинцам. Официального статуса торжество не имеет. Однако это никак не влияет на его популярность.

Благодаря социальным сетям возник этот праздник. Люди решили отметить тот факт, что они проживают в Баку или там родились. Народ в этой столице доброжелательный и отзывчивый. Много положительных отзывов оставляют туристы именно о местном контингенте.

В этот день принято вспоминать события, которые связывают человека с Баку. Многие люди в социальных сетях делятся своими впечатлениями. За большим столом собирается семья или близкие друзья, чтобы обменяться своими воспоминаниями. В этот день люди желают процветания и долгих лет жизни городу Баку.

День Канады


Именно 1 июля отмечается самый главный государственный праздник в Канаде. В этот день объединились колонии в одну единую страну. Данное событие произошло в 1867 году. Изначально был подписан «Акт об объединении» колонии Онтарио, Новая Шотландия и Квебек. Спустя время к ним присоединились другие провинции.

Уже к концу 19 века Канада сформировала свои границы. Окончательный вид конституция страны приняла в конце 20 столетия. В этот день на Парламентском холме происходит празднование торжества. Зачастую в столице перекрывается автомобильное движение. В конце вечера над Канадой загорается множество фейерверков.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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