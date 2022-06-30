Отдохнувшие и бодрые: сколько времени нужно спать каждому знаку зодиака

Каждому знаку зодиака нужно спать определенное время, чтобы лучше чувствовать себя бодрее. И хоть считается, что спать необходимо не менее восьми часов, точную цифру подсказывают звезды.

Сколько нужно спать, чтобы выспаться, Овнам, Тельцам и Близнецам

Нормальный сон считается залогом крепкого здоровья и бодрости. Представители каждого знака зодиака имеют свою норму, которую желательно соблюдать. В противном случае люди будут просыпаться утром уже в плохом настроении, подавленные и уставшие.

Активными и быстрыми на подъем пытаются быть Овны. Они уверены, что если не выйти прямо сейчас из дома, тогда точно опоздают. Поэтому представители данного знака заводят будильник на раннее время, считая, что и пяти часов вполне хватит, чтобы выспаться. На самом деле им нужно не менее девяти часов, чтобы быть активными и в добром расположении духа.

Тельцы всегда продвигают здоровый образ жизни, не отказывая себе в радости полежать подольше в кровати. И правильно делают, ведь представителям данного знака нужно около десяти часов в сутки выделять на сон.





Самым непостоянным знаком являются Близнецы. Примечательно, что они могут поспать пару часов или поваляться в кровати полдня и быть свежими и активными. Однако нужно отыскать середину и спать норму – 8 часов. Свободное время лучше посвятить прогулке на свежем воздухе или занятию любимым делом.

Сколько нужно спать Ракам, Львам, Девам, Весам, Скорпионам

Раку всегда не хватает сна, сколько бы он не спал. Он может спать и пятнадцать часов, и все равно ощущать себя ужасно. Ему нужна определенная атмосфера перед отходом ко сну. Такому знаку не нужно пропускать мимо ушей рекомендации докторов – принять успокаивающую ванну перед отдыхом и проветривать помещение. Что касается времени сна, то семи часов будет хватать, чтобы отдохнуть телом и душой.





Не нужно долго спать Львам. Им хватает около шести часов, чтобы почувствовать себя отлично. Однако есть некоторые важные детали, способные повлиять на качество сна, а соответственно, и на настроение данного знака зодиака. Важно, чтобы кровать была удобной и ночью была компания. Многие Львы не могут выспаться, если рядом с ними нет никого. В крайнем случае возлюбленную получится заменить котом или собакой.

Длительный сон не подойдет Девам – достаточно четырех часов, и они снова могут жить дальше. Однако перед сном представители данного знака не всегда отключают свои мысли, потому утром могут ощущать себя разбитыми. За час до отправки в кровать нужно отложить гаджеты и успокоиться.

Весы часто жалуются на то, что не могут нормально выспаться. Этим людям нужно около девяти часов, чтобы перезагрузиться и избежать депрессии. Перед сном можно проводить специальные обряды для расслабления.

Скорпионам лучше делить свой сон на два этапа. Им стоит ложиться пораньше, чтобы ранним утром поработать. А восполнить недостающий сон лучше днем. Разделить его Скорпионам бывает трудно, поэтому они всегда чем-то недовольны.

Сколько нужно времени Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам, чтобы выспаться

В нормальном ночном сне не нуждаются Стрельцы. Им хватает и трех часов, причем в любое время суток, и они снова могут двигаться дальше. При этом Стрельцы способны видеть яркие сны, по которым можно даже узнать будущее.

Козероги редко страдают от бессонницы, но им понадобится не меньше десяти часов сна. Начальник отлично знает об особенностях данного знака, ведь уже видел Козерога, который не высыпается. Такие люди отлично справляются со сном. Они легко засыпают и встают без будильника, поэтому почти никогда не опаздывают.





Часто Водолеи имеют проблемы с засыпанием из-за большого количества мыслей. Стоит отметить, что гениальные мысли у представителей данного знака появляются именно перед сном, поэтому возле кровати лучше держать блокнот и ручку для записей. Однако как только мозг выключается, Водолею нужно пять часов, чтобы перезагрузиться.

Рыбы вовсе не чувствуют проблем со сном. У них нет бессонницы и они моментально засыпают после того, как укладываются в кровать. Рыбы любят спать, поэтому могут провести в спальне и 12 часов. Но на самом деле и десяти вполне будет достаточно.