Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"

Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"

Началась регистрация на IV Форум молодых политологов "Дигория", который проведут Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежь.

Мероприятие пройдет с 9 по 14 августа, регистрация на форум стартовала 30 июня.


"Площадка в Московской области объединит интеллектуальный потенциал специалистов и практиков, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, с целью выработки смысловых оснований развития России", - говорится в сообщении на сайте форума.

Начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев отметил трансформацию форума.

"В этом году "Дигория" трансформируется из обычной образовательной площадки в полноценный интеллектуальный полигон, где талантливые, молодые специалисты в области политических профессий соберутся для выработки смысловых и ценностных оснований развития России. Нам важно услышать мнение и предложения молодых ученых социально-гуманитарного профиля, организаторов общественных и политических проектов, специалистов по коммуникациям в решении актуальных вызовов, стоящих перед страной".

Форум будет работать по трем профильным направлениям: фабрика смыслов, интерпретации и социальное проектирование. Первая фабрика проектируется как площадка по конструированию образа будущего России. Второе направление фокусируется на построении объяснительных моделей социально-политической действительности. Третье – на технологическом конструировании общественно-политических процессов.

"Молодежь в России – мыслящая и талантливая. Именно такие молодые люди должны участвовать в формировании образа будущего страны. Что касается сообщества молодых политологов, то для Росмолодежи работа с ним является одной из приоритетных задач", – подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Принять участие в форуме могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.

"Теперь сами участники становятся источником знаний, получают возможность реализовать весь свой потенциал и предложить собственное видение будущего. Для работы с молодыми специалистами мы привлекаем ведущих российских экспертов общественно-политической сферы. Все три профильных направления: фабрика смыслов, интерпретаций и социального проектирования будут курироваться настоящими профессионалами своего дела", – сказал председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов


Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в два этапа. Первый этап – подача заявок через АИС "Молодежь России". Регистрация продлится до 11 июля 2022 года. На втором этапе отобранным участникам необходимо будет выполнить задания по профилю направлений в срок до 22 июля 2022 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении
Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами
Девушка пояснила, что не так с мужскими нюдсами
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны понимать, что они нужны стране
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Еще по теме

Открыта регистрация на Гайдаровский форум – 2018 в РАНХиГС
Открыта регистрация на I Всероссийский Форум классных руководителей
На площадках РИА "Новости" и форума "Дигория" прошел круглый стол "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода"
Губернатор Дмитрий Азаров молодым политологам: "Нужно получать опыт и не бояться"