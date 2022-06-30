Открыта регистрация на форум молодых политологов "Дигория"

Вадим Карасев

Началась регистрация на IV Форум молодых политологов "Дигория", который проведут Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежь.

Мероприятие пройдет с 9 по 14 августа, регистрация на форум стартовала 30 июня.

"Площадка в Московской области объединит интеллектуальный потенциал специалистов и практиков, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере, с целью выработки смысловых оснований развития России", - говорится в сообщении на сайте форума.

Начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев отметил трансформацию форума.

"В этом году "Дигория" трансформируется из обычной образовательной площадки в полноценный интеллектуальный полигон, где талантливые, молодые специалисты в области политических профессий соберутся для выработки смысловых и ценностных оснований развития России. Нам важно услышать мнение и предложения молодых ученых социально-гуманитарного профиля, организаторов общественных и политических проектов, специалистов по коммуникациям в решении актуальных вызовов, стоящих перед страной".

Форум будет работать по трем профильным направлениям: фабрика смыслов, интерпретации и социальное проектирование. Первая фабрика проектируется как площадка по конструированию образа будущего России. Второе направление фокусируется на построении объяснительных моделей социально-политической действительности. Третье – на технологическом конструировании общественно-политических процессов.

"Молодежь в России – мыслящая и талантливая. Именно такие молодые люди должны участвовать в формировании образа будущего страны. Что касается сообщества молодых политологов, то для Росмолодежи работа с ним является одной из приоритетных задач", – подчеркнула руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Принять участие в форуме могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.

"Теперь сами участники становятся источником знаний, получают возможность реализовать весь свой потенциал и предложить собственное видение будущего. Для работы с молодыми специалистами мы привлекаем ведущих российских экспертов общественно-политической сферы. Все три профильных направления: фабрика смыслов, интерпретаций и социального проектирования будут курироваться настоящими профессионалами своего дела", – сказал председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов

Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в два этапа. Первый этап – подача заявок через АИС "Молодежь России". Регистрация продлится до 11 июля 2022 года. На втором этапе отобранным участникам необходимо будет выполнить задания по профилю направлений в срок до 22 июля 2022 года.