Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов

С ноября 2021 года число биткоин-миллионеров сократилось на 75% (82 602) в результате негативной динамики первой криптовалюты.

По данным BitInfoCharts, на момент достижения BTC исторического максимума на отметке $69 000 оценкой активов свыше $1 млн обладали 108 886 биткоин-адресов. Спустя девять месяцев этот параметр сократился до 26 284.

Также зафиксировано драматичное снижение «популяции китов» (кошельки стоимостью свыше $10 млн) — c 10 587 до 4342 адресов (на 58%).

Падение цены первой криптовалюты привело к росту числа тех, кто обладает по крайней мере 1 BTC — число таких участников торгов возросло более чем на 13 000, до свыше 860 000. Подобная динамика говорит об аккумуляции биткоина розничными инвесторами.

Данные коррелируют с расчетами Glassnode, согласно которым более 250 000 адресов добавили как минимум по 0,1 BTC в течение последних 20 дней.

Напомним, в JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену биткоина.

Ранее аналитики не исключили падение цены первой криптовалюты до $10 350.

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