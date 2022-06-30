Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
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Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов

Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов


С ноября 2021 года число биткоин-миллионеров сократилось на 75% (82 602) в результате негативной динамики первой криптовалюты.


По данным BitInfoCharts, на момент достижения BTC исторического максимума на отметке $69 000 оценкой активов свыше $1 млн обладали 108 886 биткоин-адресов. Спустя девять месяцев этот параметр сократился до 26 284.


Также зафиксировано драматичное снижение «популяции китов» (кошельки стоимостью свыше $10 млн) — c 10 587 до 4342 адресов (на 58%).


Падение цены первой криптовалюты привело к росту числа тех, кто обладает по крайней мере 1 BTC — число таких участников торгов возросло более чем на 13 000, до свыше 860 000. Подобная динамика говорит об аккумуляции биткоина розничными инвесторами.


Данные коррелируют с расчетами Glassnode, согласно которым более 250 000 адресов добавили как минимум по 0,1 BTC в течение последних 20 дней.


Напомним, в JPMorgan допустили сохранение давления майнеров на цену биткоина.


Ранее аналитики не исключили падение цены первой криптовалюты до $10 350.


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# Экономика биткоин, киты, новости
По материалам: ForkLog

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