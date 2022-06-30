Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении
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Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении

Похоже, российское подразделение Xbox распустили, сотрудники сообщили об увольнении


В конце прошлой недели появлялась информация от СМИ, что вскоре российское подразделение Xbox окончательно будет распущено. Похоже, что сегодня это произошло официально.

Компания Microsoft не сделала никаких объявлений, что Xbox Россия прекращает свое существование, но появились комментарии от сотрудников российского направления Xbox.

Комьюнити-менеджер Xbox Россия Виктор Антипенко написал в Twitter:

Это была работа с замечательными людьми, ежедневное удовольствие от всего происходящего и исполнение мечты 13-летнего меня. Слоган «Power Your Dreams» явно работает! Был рад стать свидетелем и участником формирования нашего крепкого комьюнити. Берегите себя и спасибо.

Другой сотрудник российского подразделения Xbox, Александр Старцев (PR-менеджер) сообщил тоже, что покинул команду:

Наверное, для многих это уже давно очевидно, но сегодня — мой последний день в качестве PR менеджера Xbox Россия.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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