Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
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Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике

Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Звезда «Ищейки», 47-летняя актриса Анна Банщикова отдыхает с семьей на Мальдивах. Анна Банщикова решила сделать перерыв в своем напряженном рабочем графике и отправилась отдыхать на уже давно полюбившиеся актрисе Мальдивы. В своем блоге в социальных сетях звезда сериала «Ищейка» поделилась первыми фотографиями из отпуска. Она опубликовала снимок, где позирует в черном купальнике, на который наброшена бирюзовая рубашка, в соломенной шляпе и с соломенной сумочкой в руках.
Поклонники отметили, что Анна выглядит очень стройной. «Какая худышка!», «Анна, вы совсем худенькая стали. Прямо ножки-палочки», «Фигура на зависть!»  — прокомментировали они. Следом актриса поделилась фотографией роскошного завтрака, который приготовили для них на вилле. Уже загоревшая на отдыхе дочка звезды Маша с удовольствием пила сок и ела круассаны прямо в бассейне.
Дочке актрисы в марте этого года исполнилось всего 5 лет. Маша еще даже не пошла в школу, при этом уже ухитрилась сыграть вместе со своей знаменитой мамой в сериале «Ищейка». Это произошло, когда Маше  было всего полтора года. Идея пригласить ребенка Анны Банщиковой на съемки этого популярного проекта принадлежала режиссеру Дмитрию Брусникину. Напомним, Анна Банщикова устроила свою личную жизнь и вышла замуж за Всеволода Шаханова в 2007 году. Вскоре после свадьбы актриса стала мамой: на свет появился сын Михаил. Еще через два года у кинозвезды родился еще один сын, Александр. Только через восемь лет после этого артистка стала многодетной мамой.
# Шоу-бизнес Банщикова Анна
По материалам: z-aya

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