Пользователи Твиттера показывают случаи, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Пользователи Твиттера показывают случаи, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности

Пользователи Твиттера показывают случаи, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности

Пользователи Твиттера показывают случаи, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности

Ох уж эти мемы! Они уже давно вышли за пределы этих наших интернетов, и встретить их можно буквально на каждом шагу. Даже когда ходишь в магазин. Вот, например, пользовательница Твиттера с ником лиля́ кеба́б увидела перепутанные таблички в магазине и узнала в них один абстрактный мем. Оказалось, подобные ситуации случались не только у неё.

Приходишь в магазин, а там…

Это отсылка к мему про сыр и колбасу

Есть ещё такой вариант

Мем «сыр» с изображением колбасы и подобные ему — это абстрактные мемы. То есть если вы хотите словесных объяснений, какой в них смысл, не стоит и пытаться. Достаточно абсурдного сочетания слова и картинки.

Такие мемы можно встретить на каждом шагу

Легендарная встреча

А вот обратная ситуация

Кстати, у нас есть пост о том, как люди решили «починить» абстракные мемы, лишив их абсурда.

То же самое

Если вы забыли, как выглядит кулинария

Ну, или так

Но, возможно, что ничего тут не перепутано


А вот ещё подборка ситуаций, когда люди решили, что «и так сойдёт». И там много подобных мемов.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху
Энергетические компании в США столкнулись с проблемой
Энергетические компании в США столкнулись с проблемой
1 июля из Иркутска стартует экспедиция «Великие реки Сибири»
1 июля из Иркутска стартует экспедиция «Великие реки Сибири»
Черный юмор (15 фото)
Черный юмор (15 фото)
Близнецам придется потрудиться, а Львам возвращать кармические долги: гороскоп на 7 дней после новолуния 29 июня 2022 года
Близнецам придется потрудиться, а Львам возвращать кармические долги:
В Совбезе заморозку активов России назвали одной из величайших краж в истории
В Совбезе заморозку активов России назвали одной из величайших краж в
В Херсонской области открыли первое отделение российского Промсвязьбанка
В Херсонской области открыли первое отделение российского
5 фраз, которые нельзя произносить, чтобы не притянуть бедность и неудачи
5 фраз, которые нельзя произносить, чтобы не притянуть бедность и
США не увидели шанса на перемирие между Россией и Украиной
США не увидели шанса на перемирие между Россией и Украиной
Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для украинцев
Binance выделит $1 млн на образовательный проект в сфере IT для
Трюк не удался
Трюк не удался
В Петровке запустили в работу грунтосмесительный завод
В Петровке запустили в работу грунтосмесительный завод

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии

Еще по теме

Google собрал самые популярные в России интернет-мемы на одной картинке
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.06.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.06.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.06.2022 (14 фото)