Пользователи Твиттера показывают случаи, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности

Ох уж эти мемы! Они уже давно вышли за пределы этих наших интернетов, и встретить их можно буквально на каждом шагу. Даже когда ходишь в магазин. Вот, например, пользовательница Твиттера с ником лиля́ кеба́б увидела перепутанные таблички в магазине и узнала в них один абстрактный мем. Оказалось, подобные ситуации случались не только у неё.

Приходишь в магазин, а там…

Это отсылка к мему про сыр и колбасу

Есть ещё такой вариант

Мем «сыр» с изображением колбасы и подобные ему — это абстрактные мемы. То есть если вы хотите словесных объяснений, какой в них смысл, не стоит и пытаться. Достаточно абсурдного сочетания слова и картинки.

Такие мемы можно встретить на каждом шагу

Легендарная встреча

А вот обратная ситуация

Кстати, у нас есть пост о том, как люди решили «починить» абстракные мемы, лишив их абсурда.

То же самое

Если вы забыли, как выглядит кулинария

Ну, или так

Но, возможно, что ничего тут не перепутано

А вот ещё подборка ситуаций, когда люди решили, что «и так сойдёт». И там много подобных мемов.