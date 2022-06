Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance

Binance объявила о партнерстве с видеоблогером Хабане «Хаби» Леймом. Итальянец сенегальского происхождения со 144 млн подписчиками в TikTok стал амбассадором биткоин-биржи.

Лейм возглавляет рейтинг TikTok-аккаунтов по числу подписчиков. Он получил популярность благодаря роликам, в которых, не произнося ни слова, саркастически высмеивает людей, усложняющих простые задачи.

Данные: Wikipedia.

Видеоблогер займется популяризацией Web3-технологий и совместными с Binance проектами в области NFT, "еще больше расширяя опыт своих поклонников", пояснили в компании.

Предполагается, что сотрудничество поспособствует развитию экосистемы Binance и криптоиндустрии в целом.

Meet our new brand ambassador @KhabyLame, the most followed creator on TikTok 🤲🏾



Through this partnership we will:

🔸Drive crypto education

🔸Launch exclusive Khaby Lame NFT collections

🔸Debunk crypto & Web3 myths

🔸Grow the industry & #Binance ecosystem



Welcome aboard Khaby! pic.twitter.com/pZi36Lcwl7