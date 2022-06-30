Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance
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Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance

Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance


Binance объявила о партнерстве с видеоблогером Хабане «Хаби» Леймом. Итальянец сенегальского происхождения со 144 млн подписчиками в TikTok стал амбассадором биткоин-биржи.


Лейм возглавляет рейтинг TikTok-аккаунтов по числу подписчиков. Он получил популярность благодаря роликам, в которых, не произнося ни слова, саркастически высмеивает людей, усложняющих простые задачи.


Данные: Wikipedia.

Видеоблогер займется популяризацией Web3-технологий и совместными с Binance проектами в области NFT, "еще больше расширяя опыт своих поклонников", пояснили в компании.


Предполагается, что сотрудничество поспособствует развитию экосистемы Binance и криптоиндустрии в целом.



Напомним, амбассадорами биржи FTX ранее стали звезда НБА Стефен Карри и японская теннисистка Наоми Осака.


Криптовалютная платформа Crypto.com выбрала на эту роль оскароносного актера Мэтта Деймона.

# Экономика binance, партнерство, новости
По материалам: ForkLog

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