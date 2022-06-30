Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance
Binance объявила о партнерстве с видеоблогером Хабане «Хаби» Леймом. Итальянец сенегальского происхождения со 144 млн подписчиками в TikTok стал амбассадором биткоин-биржи.
Лейм возглавляет рейтинг TikTok-аккаунтов по числу подписчиков. Он получил популярность благодаря роликам, в которых, не произнося ни слова, саркастически высмеивает людей, усложняющих простые задачи.
Данные: Wikipedia.
Видеоблогер займется популяризацией Web3-технологий и совместными с Binance проектами в области NFT, "еще больше расширяя опыт своих поклонников", пояснили в компании.
Предполагается, что сотрудничество поспособствует развитию экосистемы Binance и криптоиндустрии в целом.
Meet our new brand ambassador @KhabyLame, the most followed creator on TikTok 🤲🏾— Binance (@binance) June 30, 2022
Through this partnership we will:
🔸Drive crypto education
🔸Launch exclusive Khaby Lame NFT collections
🔸Debunk crypto & Web3 myths
🔸Grow the industry & #Binance ecosystem
Welcome aboard Khaby! pic.twitter.com/pZi36Lcwl7
Напомним, амбассадорами биржи FTX ранее стали звезда НБА Стефен Карри и японская теннисистка Наоми Осака.
Криптовалютная платформа Crypto.com выбрала на эту роль оскароносного актера Мэтта Деймона.