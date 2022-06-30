Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
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Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с ПутинымПрезидент Финляндии Ниинисте заявил, что больше никогда не будет играть в хоккей с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте отказался играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на la Repubblica.

Политика в ходе интервью спросили о фотографии, на которой он играет в хоккей с российским лидером. «Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию. (...) Нет, я бы больше не сыграл», — сказал он.

По словам Ниинисте, Россия и Финляндия вынуждены решать повседневные проблемы, «разделяя эту длинную границу». «В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей», — подчеркнул он. Политик также добавил, что Россия всегда была не партнером Финляндии, «а соседом, которого нужно учитывать».

Ранее Путин оценил последствия размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО. По его словам, в таком случае Россия будет вынуждена ответить зеркально. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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