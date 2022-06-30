Путин подписал указ о спецмерах в энергетической сфере

Президент России Владимир Путин подписал Указ о специальных экономических мерах в тепло-энергетическом комплексе в связи с недружественными действиями иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, следует, что оператора проекта «Сахалин-2» предписывается сменить на новое юрлицо, которому перейдут права, обязанности и имущество Sakhalin Energy.

«ООО создается в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества», — говорится в документе.

«Сахалин-2» — первый отечественный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Оператором проекта является Sakhalin Energy. В ее капитале, помимо российской компании «Газпром», — концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), группа компаний Mitsui (12,5% акций), группа компаний Mitsubishi (10% акций).



