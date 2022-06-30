Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине

Вадим Карасев

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине

Президент России Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции России на Украине, подтвердил свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

Путин рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также он объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Также глава Кремля опроверг информацию о теракте в городе Кременчуг Полтавской области. Он указал, что российская армия в ходе спецоперации не бьет ни по каким гражданским объектам.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении ангара с вооружением в Кременчуге. По данным российских военных, там хранилось западное оружие, которое планировалось направить украинской группировке войск в Донбасс. Позже в сети распространились кадры пожара в местном торговом центре. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по зданию. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обвинения фейками.

При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной. В связи с этим он назвал ложным сравнение членства Украины в Североатлантическом альянсе с вступлением в него Швеции и Финляндии.

О противостоянии с НАТО

Путин заявил, что не считает новостью заявление руководства НАТО о подготовке к противостоянию с Россией с 2014 года. «Мы должны относиться к этому как к факту», — сказал он, добавив, что альянсу был давно был нужен какой-то внешний враг.

Рассуждая о призывах Запада продолжать боевые действия на Украине, Путин оценил их как средство защиты интересов Запада. Он отметил, что эти высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран, и именно этим объясняются решительные действия Москвы по защите собственных интересов.

Также руководитель России счел «не очень корректной» ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не начала бы спецоперацию. Он напомнил события из новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. «Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал российский лидер.

«Отвратительное зрелище»

Путин прокомментировал обсуждения лидеров стран «Большой семерки» (G7) своей фотографии с голым торсом на коне и выражение ими желания раздеться для фотографии.

26 июня главы G7 вспомнили за обеденным столом российского лидера. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского лидера. После этого канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом, а Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.

Также Путин напомнил строчки поэта Александра Пушкина о том, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. «Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», — добавил Путин. Он похвалил лидеров «семерки» за то, что они хотя бы начали говорить о своем желании.