Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»
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Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»


30 июня в сети Ethereum на блоке #15 050 000 произошел хардфорк Gray Glacier. Единственной задачей обновления была отсрочка активации "бомбы сложности". 



Речь идет об изначальном фрагменте кода протокола Ethereum, реализация которого экспоненциально увеличивает сложность майнинга. Предполагается, что это сделает невыгодной работу в сети на алгоритме Proof-of-Work по мере перехода к Proof-of-Stake (PoS).


Разработчики неоднократно откладывали "бомбу сложности". В июне они решили сделать это снова с обновлением Gray Glacier, связав с планируемым переводом основной сети на алгоритм PoS в ходе "слияния" [The Merge]. 


В результате хардфорка автоматическое увеличение сложности майнинга отодвинуто на 700 000 блоков или приблизительно на 100 дней (до начала октября).


По прогнозу команды, The Merge состоится в августе. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».


Поскольку апгрейд Gray Glacier состоялся в виде хардфорка, он потребовал от операторов нод соответствующего обновления ПО.


"Если вы используете Ethereum-клиент, который не обновлен до последней версии, он будет синхронизирован с блокчейном до форка, как только произойдет апдейт. Вы застрянете в несовместимой цепочке, следуя старым правилам, и не сможете отправлять ETH или работать в сети", — предупредили разработчики в анонсе от 16 июня.


Согласно Ethernodes, на момент написания, уже после реализации хардфорка, об обновлении ПО сигнализируют 73,4% операторов. Только для клиента Erigon показатель составляет 100%, тогда как у самого популярного Geth — 76%.


Данные: Ethernode.

Напомним, в июне команда Ethereum успешно перевела на алгоритм PoS тестовую сеть Ropsten.


При этом сеть попала в число тестовых блокчейнов, которые разработчики решили закрыть. Останутся только тестнеты Goerli и Sepolia.

# Экономика ethereum, eth, хардфорк, новости
По материалам: ForkLog

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