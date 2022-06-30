Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

30 июня в сети Ethereum на блоке #15 050 000 произошел хардфорк Gray Glacier. Единственной задачей обновления была отсрочка активации "бомбы сложности".

🧊Gray Glacier hard fork is successful 🧊



Nethermind nodes are fine. Block time will go back down to 13 seconds.



Difficulty bomb delayed 🙌 pic.twitter.com/NPkZMYhWHn — Nethermind (@nethermindeth) June 30, 2022

Речь идет об изначальном фрагменте кода протокола Ethereum, реализация которого экспоненциально увеличивает сложность майнинга. Предполагается, что это сделает невыгодной работу в сети на алгоритме Proof-of-Work по мере перехода к Proof-of-Stake (PoS).

Разработчики неоднократно откладывали "бомбу сложности". В июне они решили сделать это снова с обновлением Gray Glacier, связав с планируемым переводом основной сети на алгоритм PoS в ходе "слияния" [The Merge].

В результате хардфорка автоматическое увеличение сложности майнинга отодвинуто на 700 000 блоков или приблизительно на 100 дней (до начала октября).

По прогнозу команды, The Merge состоится в августе. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».

Поскольку апгрейд Gray Glacier состоялся в виде хардфорка, он потребовал от операторов нод соответствующего обновления ПО.

"Если вы используете Ethereum-клиент, который не обновлен до последней версии, он будет синхронизирован с блокчейном до форка, как только произойдет апдейт. Вы застрянете в несовместимой цепочке, следуя старым правилам, и не сможете отправлять ETH или работать в сети", — предупредили разработчики в анонсе от 16 июня.

Согласно Ethernodes, на момент написания, уже после реализации хардфорка, об обновлении ПО сигнализируют 73,4% операторов. Только для клиента Erigon показатель составляет 100%, тогда как у самого популярного Geth — 76%.

Данные: Ethernode.

Напомним, в июне команда Ethereum успешно перевела на алгоритм PoS тестовую сеть Ropsten.

При этом сеть попала в число тестовых блокчейнов, которые разработчики решили закрыть. Останутся только тестнеты Goerli и Sepolia.