Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

30 июня в сети Ethereum на блоке #15 050 000 произошел хардфорк Gray Glacier. Единственной задачей обновления была отсрочка активации "бомбы сложности".

🧊Gray Glacier hard fork is successful 🧊



Nethermind nodes are fine. Block time will go back down to 13 seconds.



Difficulty bomb delayed 🙌 pic.twitter.com/NPkZMYhWHn