Разработчики High on Life показывают новые видео из игры

Вадим Карасев





Несколько дней назад разработчики High on Life официально подтвердили, что их проект выходит 25 октября. Напомним, что игра разрабатывается в соавторстве с Джастином Ройландом, одним из создателей «Рика и Морти». Разработчики High on Life обещают, что игра станет юмористическим шутером, в котором игроков ждут «говорящие пушки с характером».

Геймплей игры High on Life был показан в рамках Xbox & Bethesda Showcase, а в последнее время разработчики демонстрируют видео из проекта, которые мало относятся к самому геймплею. В игре можно будет посмотреть различные ролики на мониторах. Разработчики опубликовали новый короткометражный ролик, который можно будет увидеть.

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Напомним, ранее показывали другое видео из игры High on Life — его можно видеть ниже.

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Релиз шутера High on Life состоится только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.