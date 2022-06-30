Разработчики High on Life показывают новые видео из игры
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Разработчики High on Life показывают новые видео из игры

Разработчики High on Life показывают новые видео из игры


Несколько дней назад разработчики High on Life официально подтвердили, что их проект выходит 25 октября. Напомним, что игра разрабатывается в соавторстве с Джастином Ройландом, одним из создателей «Рика и Морти». Разработчики High on Life обещают, что игра станет юмористическим шутером, в котором игроков ждут «говорящие пушки с характером».

Геймплей игры High on Life был показан в рамках Xbox & Bethesda Showcase, а в последнее время разработчики демонстрируют видео из проекта, которые мало относятся к самому геймплею. В игре можно будет посмотреть различные ролики на мониторах. Разработчики опубликовали новый короткометражный ролик, который можно будет увидеть.


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Напомним, ранее показывали другое видео из игры High on Life — его можно видеть ниже.


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Релиз шутера High on Life состоится только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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