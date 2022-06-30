Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке

Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке

Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке

Аврил Лавин появилась на публике со своим женихом, музыкантом Дереком Райаном Смитом, который известен под псевдонимом Mod Sun. Это довольно редкий совместный выход пары — с момента помолвки в апреле папарацци удалось подловить их лишь пару раз. 

Вместе они посетили скандальную вечеринку после концерта Machine Gun Kelly в Нью-Йорке, во время которой тот разбил себе лицо бокалом. Аврил сейчас гастролирует вместе с женихом Меган Фокс, поэтому выступала и на его концерте, и на афтепати. На вечеринке она появилась в бледно-розовом корсете с черным кантом и кожаных брюках.


Mod Sun и Аврил Лавин


Аврил Лавин и Machine Gun Kelly

Ну а вчера все обсуждали еще один образ певицы. Аврил решила повторить кадр с обложки своего дебютного альбома Let Go, который вышел 20 лет назад. Оказавшись в Нью-Йорке, Лавин вернулась на то самое место, где когда-то снимали обложку, и сделала новый снимок.

Это был волшебный момент для меня, когда перед концертом в Madison Square Garden я вернулась в то самое место в Нью-Йорке, где я снимала обложку своего дебютного альбома Let Go. Спасибо всем моим замечательным и поддерживающим меня фанатам, которые проявляли столько любви на протяжении всех этих лет,

— написала Лавин в инстаграме*.


Аврил Лавин
Аврил Лавин на обложке альбома Let Go (2002 год)

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным
День рождения сына Киркорова: подробности проведения юбилея
День рождения сына Киркорова: подробности проведения юбилея
Банк России представил обновленную сторублевую купюру
Банк России представил обновленную сторублевую купюру
Jacobi Asset Management получила листинг биткоин-ETF на Euronext в Амстердаме
Jacobi Asset Management получила листинг биткоин-ETF на Euronext в
Особые праздники, которые отмечаются 1 июля 2022 года во всём мире
Особые праздники, которые отмечаются 1 июля 2022 года во всём мире
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Еще по теме

Меган Фокс и Аврил Лавин встретились на двойном свидании с бойфрендами в Малибу
Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда
Жива и счастлива: Аврил Лавин, которую фанаты считают умершей, гуляет с бойфрендом
Аврил Лавин ответила фанатам, которые уверены, что она умерла 15 лет назад