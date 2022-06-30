Рейсы из Иркутска в Турцию отменят до конца летнего сезона

Туроператоры официально объявили, что этим летом отменят рейсы из Иркутска в Турцию. Ближайший город, откуда можно будет полететь в страну — Красноярск. Билеты иркутских туристов перебронируют на свободные даты вылетов в других городах.

Заявки на чартеры из России подали Вьетнамские и Тайские авиалинии. Но из Иркутска рейсов не будет. Вылет в эти страны планируют из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.