Рейсы из Иркутска в Турцию отменят до конца летнего сезона
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Рейсы из Иркутска в Турцию отменят до конца летнего сезона

Рейсы из Иркутска в Турцию отменят до конца летнего сезона

Туроператоры официально объявили, что этим летом отменят рейсы из Иркутска в Турцию. Ближайший город, откуда можно будет полететь в страну — Красноярск. Билеты иркутских туристов перебронируют на свободные даты вылетов в других городах.

Заявки на чартеры из России подали Вьетнамские и Тайские авиалинии. Но из Иркутска рейсов не будет. Вылет в эти страны планируют из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.

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По материалам: irk

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