Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения

Вадим Карасев





В конце 2020 года состоялся релиз ремейка игры XIII на актуальных игровых платформах. После релиза проекта XIII, которым занималась студия PlayMagic, игра получила разгромную критику — жаловались игроки на все акспекты обновленного проекта: от ИИ до арта.

Сегодня официально сообщили, что ремейк XIII получит крупное обновление. После неудачного выпуска со стороны PlayMagic, проект передали студии Tower Five. Заявлен выход крупного бесплатного обновления, которое добавит:

усовершенствованный художественный стиль;60 FPS на Xbox Series X | S и Playstation 5улучшенный ИИ;переработанный HUD-интерфейс;обновлённый звук;онлайн-мультиплеер на 2-13 игроков.

Обновление выйдет 13 сентября, оно будет бесплатным для всех игроков.