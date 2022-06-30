Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения
Сегодня, 06:50 Вадим Карасев
В конце 2020 года состоялся релиз ремейка игры XIII на актуальных игровых платформах. После релиза проекта XIII, которым занималась студия PlayMagic, игра получила разгромную критику — жаловались игроки на все акспекты обновленного проекта: от ИИ до арта.
Сегодня официально сообщили, что ремейк XIII получит крупное обновление. После неудачного выпуска со стороны PlayMagic, проект передали студии Tower Five. Заявлен выход крупного бесплатного обновления, которое добавит:
усовершенствованный художественный стиль;
60 FPS на Xbox Series X | S и Playstation 5
улучшенный ИИ;
переработанный HUD-интерфейс;
обновлённый звук;
онлайн-мультиплеер на 2-13 игроков.
Обновление выйдет 13 сентября, оно будет бесплатным для всех игроков.
По материалам: newxboxone