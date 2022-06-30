Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения
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Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения

Ремейк XIII серьезно обновят: 60 FPS на Xbox Series X | S и другие улучшения


В конце 2020 года состоялся релиз ремейка игры XIII на актуальных игровых платформах. После релиза проекта XIII, которым занималась студия PlayMagic, игра получила разгромную критику — жаловались игроки на все акспекты обновленного проекта: от ИИ до арта.

Сегодня официально сообщили, что ремейк XIII получит крупное обновление. После неудачного выпуска со стороны PlayMagic, проект передали студии Tower Five. Заявлен выход крупного бесплатного обновления, которое добавит:



усовершенствованный художественный стиль;



60 FPS на Xbox Series X | S и Playstation 5



улучшенный ИИ;



переработанный HUD-интерфейс;



обновлённый звук;



онлайн-мультиплеер на 2-13 игроков.

Обновление выйдет 13 сентября, оно будет бесплатным для всех игроков.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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