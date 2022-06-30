Россия вводит запрет на вывоз риса до конца года

Россия с 1 июля по 31 декабря ограничивает вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Соответствующие постановления подписаны правительством, сообщает Минсельхоз.

Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не будут распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза и в рамках международных межправительственных соглашений, а кормовых аминокислот - не коснется Евразийского экономического союза, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

В аграрном ведомстве подчеркнули, что меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, а также сохранение ценовой стабильности. Кроме того, ограничения в части вывоза кормовых аминокислот позволят поддержать отрасли животноводства и переработки, указывают в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на гидроузле в Краснодарском крае урожай российского риса может снизиться на треть. «Парламентская газета» разбиралась, возможен ли дефицит и рост цен на этот продукт.



