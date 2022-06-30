Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете
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Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

Россиян предупредили о новом способе обмана в интернетеКомпания In4security предупредила о новом способе обмана с помощью поддельного сайта почты

Сотрудники компании In4security, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили в российском сегменте интернета мошеннический сайт, имитирующий популярный сервис «Яндекс.Почта». По их словам, с помощью ресурса злоумышленники выманивают личные данные россиян. О новом способе обмана пользователей эксперты предупредили в Telegram.

Как отметили в In4security, поддельный сайт, полностью копирующий «Яндекс.Почту», присылает юзеру письмо, в котором утверждается, что свободное место в почтовом ящике почти закончилось, и предлагает перейти по ссылке, чтобы увеличить его объем. После нажатия на ссылку перед пользователем возникает страница, на которой его просят ввести пароль от своей почты, чтобы увеличить размер почтового ящика.

После того как юзер вводит свой пароль, мошенники получают доступ к его почте и могут читать письма или, например, взломать связанные с почтой аккаунты, заявили специалисты. «Вроде как и схема [обмана] сама по себе не нова, но реализация хороша. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких», — добавили они.

Ранее сообщалось о том, что в России появился новый сценарий мошенничества с использованием бренда AliExpress. По данным источника, злоумышленники предлагают пользователю работу на площадке, обещая заработок до 30 тысяч рублей в день, но перед этим просят его перевести 500 рублей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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