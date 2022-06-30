Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
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Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года

Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца годаРоссия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца года

Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца текущего года. С таким заявлением выступил замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя текущую ситуацию, Амарин подчеркнул, что роуминг между двумя государствами уже в значительной степени отменен: в частности, плата за входящие звонки не взимается с абонентов с апреля 2022 года, на эту категорию приходится внушительная доля в суммах платежей.

«Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне Минсвязи, Минцифры и операторов», — добавил Амарин, предположив, что к концу года процесс будет завершен.

Москва и Минск ранее согласовали отмену платы за входящие звонки в роуминге. Изменения вступили в силу с 1 апреля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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