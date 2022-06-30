С какого возраста можно рассказывать детям о смерти, как говорить и как вести себя на похоронах

Смерть близкого человека является настоящей трагедией для семьи и близких родственников. При этом нужно знать, как следует рассказывать о смерти человека. Особенно трудно в такой ситуации объяснить произошедшее ребенку.

Как сообщать о смерти близкого его родным

Понимание того, что конец является неизбежным, живет в каждом человеке. Однако пока жизнь идет, не стоит травить душу такими мыслями. Но совершенно другим делом является утрата близкого человека. Внутри бушует горе, скорбящий становится уязвимым и ранимым. А иногда ему приходится сообщать о тяжелой утрате остальным родственникам.

Между личной встречей и телефонным разговором лучше отдать предпочтение первому варианту. Переписку в таком случае стоит полностью исключить, не следует сообщать о горе в такой форме. Стоит отметить, что если все же не получается увидеться с человеком, не нужно откладывать важный разговор. В таком случае можно позвонить, особенно если сообщить нужно нескольким людям.





Перед разговором потребуется немного подготовиться, подобрать нужные слова, продумать, как мягче об этом сообщить. Если нужно, можно пару раз прорепетировать вслух. Без этого слова могут тонуть в эмоциях, а тут важно быть спокойным и уравновешенным.

Не стоит начинать разговор на похоронах о погоде и природе. Утрата близкого человека в это время должна быть единственной важной темой для обсуждения. Можно применить небольшое вступление, чтобы подготовить других.

С какого возраста можно рассказывать детям, что умерли бабушка и дедушка

Смерть бабушки или дедушки становится обычно полной неожиданностью для ребенка. Лучше не скрывать от детей правду, сколько бы им не было лет. Дети с четырех лет могут понимать, что смерть – это навсегда, человека больше нет.





Не нужно говорить, что дедушка уснул, ушел и другие подобные фразы. Они формируют у ребенка неправильное понимание, могут усложнить отношения в семье. Лучше просто сказать, что дедушка умер.

Обязательно нужно указать, что он прожил долгую жизнь, был счастлив. А вот от подробностей смерти, например, авария или инсульт, ребенка лучше избавить.

Не стоит отгораживать его от погребальных моментов, ведь ему важно присутствовать рядом. Однако предварительно следует подготовиться к различным детским вопросам. Иногда они могут быть неожиданными. Отвечать стоит просто и правдиво.

Как правильно говорить об умерших на похоронах и соболезновать близким

Самым известным и простым способом показать свою поддержку является соболезнование. Нужно показать человеку, что он не одинок в своем горе и утрате. Подойдут короткие фразы без закрученных смысловых оборотов.





Полезным будет высказать свои переживания, но не преподносить их, как основные. Ведь вы поддерживаете человека, а не концентрируете внимание на себе. Свои эмоции по возможности стоит сводить к минимуму.

Огромное значение в таком случае имеет обстановка. Соболезнования лучше высказать наедине, попросив друга уделить минутку времени. Человек при этом может начать плакать, что-то рассказывать. Тут важно его выслушать, поддержать и не отрицать те эмоции, которые он испытывает в данное время.

Не нужно говорить скорбящему человеку, чтобы он не плакал. В этом случае слезы будут нормальным явлением, их не стоит стесняться. Именно слезы предоставляют возможность пережить такой сложный период жизни. Поэтому нужно выплакать свое горе.

Неуместным будет расспрашивать на похоронах о деталях смерти. Все это может обесценить утрату человека. Для скорбящего смерть является потрясением. Он еще не готов искать что-то хорошее в жизни, ведь душа болит за покойным близким человеком.