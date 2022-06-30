Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold

Вадим Карасев





Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют еще возможность сегодня забрать 2 игры по Games With Gold за июнь. Уже завтра, 1 июля, эти игры перестанут быть бесплатными, вместо них предложат на первую половину июля Beasts of Maravilla Island и Thrillville (которые уже доступны, если забирать их через браузер).

Сегодня по Games With Gold последний день для этих двух проектов: Aven Colony и Raskulls.

Aven Colony

Aven Colony

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Откройте для себя Эйвен Прайм — чужую планету, где есть пустыни, тундра и джунгли, расположенную на расстоянии многих световых лет от Земли

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Raskulls

Raskulls

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Raskulls — безумный экшен-платформер для Xbox Live Arcade! Отправляйтесь в захватывающее приключение в Мега-приключении Raskulls, в котором главную роль играют милый, но полностью эгоистичный Король, суровый, но справедливый Костяная пила и маловероятный герой Дракон.



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