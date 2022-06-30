Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold

Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold


Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют еще возможность сегодня забрать 2 игры по Games With Gold за июнь. Уже завтра, 1 июля, эти игры перестанут быть бесплатными, вместо них предложат на первую половину июля Beasts of Maravilla Island и Thrillville (которые уже доступны, если забирать их через браузер).

Сегодня по Games With Gold последний день для этих двух проектов: Aven Colony и Raskulls.

Aven Colony


Watch this video on YouTube

Aven Colony

Откройте для себя Эйвен Прайм — чужую планету, где есть пустыни, тундра и джунгли, расположенную на расстоянии многих световых лет от Земли
Перейти в Microsoft Store

Raskulls


Watch this video on YouTube

Raskulls

Raskulls — безумный экшен-платформер для Xbox Live Arcade! Отправляйтесь в захватывающее приключение в Мега-приключении Raskulls, в котором главную роль играют милый, но полностью эгоистичный Король, суровый, но справедливый Костяная пила и маловероятный герой Дракон.

Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Stellaris: Console Edition на Xbox получит DLC Aquatics Species Pack в августе
Stellaris: Console Edition на Xbox получит DLC Aquatics Species Pack
Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов
Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов
Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд
Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера
Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера
Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации
Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых
Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения
В Москве прощаются с Пьером Нарциссом. Репортаж
В Москве прощаются с Пьером Нарциссом. Репортаж
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию

Еще по теме

Уже известно о 2 бесплатных играх по Games With Gold в июне
Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне
Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле
Две апрельские игры уже доступны бесплатно по Games With Gold