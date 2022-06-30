Схемы интервального голодания: польза и вред такого питания

Интервальное голодание известно еще с древних времен. В наше время люди, которые заинтересованы не только в похудении, но и в оздоровлении организма, пытаются больше узнать о таком методе, его плюсах и минусах.

Идея фастинг-диеты принадлежит ученому из Японии Есинори Осуми. Его исследования процессов аутофагии в действии дрожжевых грибков показали, что периодическое голодание помогает обновить клетки и замедлить старение.

Интервальное голодание и его особенности





Интервальное голодание называют по-разному: циклическое, периодическое, фастинг. Основная суть такого похудения заключается в том, что человек питается обычным способом, не ограничивая себя в продуктах. При этом в определенные интервалы времени необходимо полностью отказываться от пищи.

Как указывают люди, практикующие интервальное питание, данный способ похудения позволяет не только сбросить лишний вес, но и оздоровить организм.

Его практикуют многие, ведь он дает возможность стабилизировать свой вес, не отказываясь от привычных продуктов. Намного проще пропустить один из приемов пищи, чем постоянно подсчитывать калории или отказываться от еды на протяжении длительного периода.

Польза и вред интервального голодания





Диетологи считают, что интервальное голодание не только эффективно, но и безопасно для организма. Некоторые из его предполагаемых преимуществ включает потерю веса, улучшение метаболического здоровья, омоложение организма, профилактику диабета и увеличение продолжительности жизни. Кроме того, циклическое голодание позволяет снизить уровень инсулина и сахара в крови, очистить организм от токсинов и ускорить мыслительные процессы.

Такое голодание не рекомендуется людям с диабетом на поздних стадиях, беременным и пациентам с расстройствами пищевого поведения в анамнезе. Интервальное голодание имеет следующие негативные моменты:

похудение может плохо сказаться на мышечной массе организма, поэтому требует дополнительных физических нагрузок;

отказ от пищи на протяжении определенного времени может вызвать головные боли, стресс и дискомфорт в желудке.

Важно определить, какие варианты могут лучше всего подойти новичку. Для этого следует проконсультироваться со своим врачом, чтобы не навредить здоровью.

Стили интервального голодания





Периодическое голодание имеет несколько способов, которые помогут избавиться от лишнего веса. Некоторые из них предлагают отказ от пищи в выбранные дни недели или с определенным интервалом на протяжении дня.

Есть такие стили цикличного голодания:

. Этот стиль самый популярный и рекомендуется для практики тем людям, которые только пришли к этой диете. Диетологи называют его протоколом Leangains. Данный способ предполагает отказ от завтрака, а также ограничение приема еды до 8 часов на протяжении дня. Остальное время суток следует ограничить себя в пище.С помощью этого метода вы потребляете всего 500-600 калорий в два непоследовательных дня недели, но остальные 5 дней питаетесь как обычно. Нормальное потребление калорий колеблется от 1600 до 2400 для женщин, и от 2000 до 3000 — для мужчин в зависимости от возраста и уровня физической активности.

Сокращая потребление калорий, все эти способы должны вызывать уменьшение веса. Но следует принимать во внимание, что данный способ похудения действует, если вы не компенсируете калории, съедая больше во время приемов пищи.

Какой стиль лучше всего подходит для начинающих





Многие люди считают метод 16/8 самым простым, устойчивым и легким для соблюдения. Он же и самый популярный. Голодайте определенное количество часов каждый день: у вас есть окно времени, в течение которого вы едите, а затем поститесь до конца дня. Количество часов голодания индивидуально для каждого человека.

Некоторые из описанных выше стилей могут быть очень сложными для новичков, поскольку они требуют длительных периодов времени, когда вы ничего не едите или едите очень мало.

Хорошим вариантом для начинающих является голодание в течение определенного количества часов каждый день. Этот вариант позволяет вам ничего не есть более 12 часов в день, большую часть времени вы будете спать.

После того, как вы освоитесь с 12-часовым голоданием, вы можете постепенно увеличивать время. Имея это в виду, общепринятым графиком периодического голодания является интервальное 16:8, когда вы едите в течение 8-часового периода дня и голодаете в течение оставшихся 16 часов.