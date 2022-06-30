Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом человеческого мяса
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Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом человеческого мяса

Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом человеческого мяса

Шведская пищевая компания Oumph! изобрела необычные бургеры со вкусом человеческого мяса. Вот только они для веганов, потому что настоящего мяса там нет совсем: лишь искусственное, зато идеально повторяющее структуру оригинала и его вкусовые качества.

В итоге новинка получила высшую награду на международном фестивале творчества "Каннские львы". Этим бургером авторы хотели доказать, что на растительной основе можно создавать продукты, которые могут имитировать вкус любого мяса.


Создатели утверждают, что бургер изготовлен лишь из сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и некой "таинственной смеси специй". Однако компания не рассказала, на что они ориентировались, придавая продукту "вкус человеческого мяса", и откуда они вообще его узнали.

Лидер компании Хенрик Керман прокомментировал свою победу на фестивале.

Наша миссия — изменить то, как люди питаются, и наша обязанность — использовать творчество как инструмент, чтобы это изменение произошло. Как небольшой бренд, мы должны быть смелыми и готовыми раздвинуть границы, чтобы прорваться, и я думаю, что эта кампания — хороший пример того, как мы это делаем.

По словам представителей компании, им пришлось убеждать веганов, что это действительно растительный продукт. Oumph! считают, что делают невероятно важное дело, потому что за растительной едой будущее, и нужно, чтобы она могла имитировать любые вкусы.

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По материалам: uposters.ru

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