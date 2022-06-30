Сильные и здоровые локоны: лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года
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Сильные и здоровые локоны: лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года

Сильные и здоровые локоны: лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года

Посещать парикмахера и производить смену имиджа лучше всего в энергетически благоприятные дни. Такие рекомендации может предоставить лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года. Важно выбирать подходящий день для записи и похода к мастеру, чтобы прическа радовала продолжительное время, а локоны были сильными и здоровыми.

Лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года

С давних времен считается, что в волосах содержится большая сила, поэтому к ним нужно бережно относиться, а все необходимые процедуры выполнять в благоприятные для этого дни. Воспользуйтесь подсказками лунного календаря, чтобы подобрать подходящий период для посещения мастера, тогда волосы будут здоровыми и крепкими, а сама процедура может принести радость и успех во многих сферах жизни.

  • Самое подходящее и благоприятное время для смены имиджа приходиться на период с 1 по 3 июля. Рост спутника в созвездии Льва будет способствовать кардинальным переменам, а стрижка в это время поможет достичь желаемых результатов в профессиональной сфере.
  • Энергия растущей Луны 4 и 5 июля также будет иметь благоприятное влияние на смену образа. Ночное светило перейдет в созвездие Девы, поэтому стрижка выполненная в этот период, может придать уверенности и настроить на позитив. Предпочтения следует отдать классическим вариантам, они будут иметь благотворное влияние на эмоциональное состояние.


  • 6 и 7 июля энергия Луны будет нестабильной. Этот период она проведет в созвездии Весов, и определиться с конкретным стилем будет сложно. Это время следует посвятить ухаживающим процедурам.
  • Если подстричь волосы 8 и 9 июля, когда лунный диск продолжает свой рост в созвездии Скорпиона, это принесет хозяйке удачу и процветание. Процедура, выполненная утром, поможет избавиться от негативных мыслей, а стрижка вечером наполнит энергией и решительностью для успешного завершения начатых дел.
  • Лунный диск продолжает расти в созвездии Стрельца. 10 и 11 июля стоит посетить мастера в утреннее время, чтобы приманить к себе энергию процветания. А чтобы сделать локоны сильными и придать им блеск, в эти дни стоит провести процедуры по укреплению, используя народные рецепты.


  • 12 июля спутник продолжает расти в созвездии Козерога, и 13 числа перейдет в фазу полнолуния в этом же знаке. Чтобы избавиться от различных трудностей в жизни, подстричь волосы следует 13 июля, а 12 выполнить ухаживающие процедуры.
  • 14 и 15 июля не подходят для стрижки прядей. В этот период лунный диск будет находиться в убывающей фазе в созвездии Водолея. Под влиянием такого союза стрижка не принесет ожидаемой радости, а волосы будут медленно отрастать.
  • В период с 16 по 18 июля Луна будет «стареть» в Рыбах. Если есть стопроцентная уверенность в том, что новая стрижка вам подойдет, можно сделать ее, но если нет, тогда стоит отдать предпочтение ухаживающим процедурам в салоне.
  • Если давно хотели перемен в своей внешности, то 19 и 20 июля станут для этого подходящими. Тогда ночное светило перейдет в созвездие Овна. Кроме того, стоит обратиться к опытному мастеру, чтобы реальный результат совпал с ожиданиями.
  • Не стоит упускать время для смены имиджа 21 и 22 числа, когда Луна будет убывать в Тельце. Даже небольшие изменения в прическе и энергия этого времени способны благоприятно повлиять на финансовое состояние и помогут успешно решить сложные задачи.
  • Отказаться от стрижки прядей стоит в период с 23 по 25 июля. Луна в это время переходит в созвездие Близнецов и теряет свою силу. Если все же не придерживаться этой рекомендации, волосы станут непослушными для укладки и могут пушиться.
  • Нейтральными днями для стрижки будут 26 и 27 числа. В период, когда Луна будет находиться в Раке, можно подровнять кончики, однако от экспериментов стоит отказаться.


  • 28 июля ожидается новолуние в созвездии Льва, где спутник пробудет до 30 числа. Это время идеально подходит для восстановления сил и энергии, а вот от стрижки в эти дни стоит отказаться, иначе можно испортить взаимоотношения с близкими людьми.
  • Свой рост ночное светило начнет 31 июля в созвездии Девы. Это отличное время для обновления своего образа, однако эксперименты ни к чему, иначе можно оттолкнуть от себя удачу.
# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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