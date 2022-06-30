Сюрприз: Высокооцененную игру House Flipper неожиданно добавили в Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня подписка Game Pass, без предупреждения, получила новую игру — House Flipper, которая стала доступна в игровом сервисе на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Уже сейчас в House Flipper можно играть по подписке.

House Flipper

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House Flipper — игра, в которой предстоит ремонтировать дома. Главный герой в одиночку должен мыть, перестраивать, красить и делать другие действия, чтобы привести разрушенные дома к нормальному состоянию. Игра рассчитана только на одиночное прохождение, она вышла в Steam еще в 2018 году, и у нее сейчас там больше 50 тысяч отзывов, которые формируют «очень положительную» оценку.

Ниже можно посмотреть геймплей House Flipper.

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