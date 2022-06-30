Скончался ректор Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из его школы

Сегодня утром стало известно о смерти ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина. Именно он недавно способствовал увольнению из учреждения Константина Райкина.

К слову, в последние несколько недель Полянкин находился в реанимации — у ректора возникли проблемы со здоровьем после того, как на него было заведено уголовное дело о мошенничестве.

В апреле 70-летний Анатолий Евсеевич подписал приказ, согласно которому из Высшей школы искусств был уволен ее основатель Константин Райкин. После этого студенты образовательного учреждения обратились в Рособрнадзор с просьбой разобраться в незаконных действиях Полянкина. Райкин тоже написал заявление на коллегу в правоохранительные органы. В ходе разбирательств ректора отправили под домашний арест, но он так и не признал свою вину.

«Здоровье Анатолия Евсеевича резко ухудшилось после задержания 14 апреля 2022 года и помещения в изолятор временного содержания, где был лишен возможности получения жизненно необходимых лекарств. Сильнейший психоэмоциональный стресс, непомерные для здоровья физические нагрузки в течение суток, а затем изоляция в виде домашнего ареста, психологическое давление в виде развернувшейся против него кампании, а также лишение возможности посещать лечащего врача существенно усугубили состояние здоровья Анатолия Евсеевича», — поделилась супруга умершего Альфира Арсланова.