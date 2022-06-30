СМИ: регулируемая биржа OSL из Гонконга сократит от 40 до 60 сотрудников

Базирующаяся в Гонконге регулируемая биткоин-биржа OSL уволит от 40 до 60 специалистов (~15% штата). Об этом сообщает The Block со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Представитель компании подтвердил информацию, но не привел конкретных цифр. Он пояснил, что оптимизация не вызвана воздействием коллапса Terra или дисконтом stETH к ETH. Компания также не работала с одной из фирм, которые столкнулись с проблемами с ликвидностью на фоне спада на рынке.

«Нормативные требования обеспечивают значительный уровень защиты инвесторов», — подчеркнул он.

OSL предоставляет биржевые, брокерские, депозитарные и SaaS-услуги для институциональных клиентов и профессиональных инвесторов. Ее оператор — единственная лицензированная SFC компания BC Technology Group. Она прошла аудиторскую проверку у одной из компаний «Большой четверки».

Напомним, в январе 2021 года Fidelity Investments увеличила инвестиции в оператора OSL — их размер составил $6,71 млн. На тот момент Fidelity обладала 6,29% долей в BC Technology Group.

Ранее об оптимизации штата также заявили в BitMEX, Robinhood, Gemini, Bitso и материнской компании бразильской биржи Mercado Bitcoin.

Coinbase сократит штат примерно на 18%, криптолендинговая платформа BlockFi — на 20%.

В июне CEO Crypto.com Крис Маршалек заявил о планах уволить порядка 260 сотрудников.

По данным журналиста Колина Ву, урезать штат на 30% также собираются Bybit и Huobi.

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