Сотня шаров, поздравления от звезд и роскошный фейерверк: Мартин Киркоров отметил 10-летие

Сыну Филиппа Киркорова исполнилось 10 лет. По этому случаю звездный папа закатил для него пышную вечеринку, позвал на нее друзей мальчика, а также коллег по шоу-бизнесу.

55-летний артист с трепетом относится к долгожданным наследникам. Филипп Киркоров ответственно подходит к празднованию их знаменательных дат, и в этот раз решил по-особенному порадовать сына. «С днем рождения, сыночек! Ты заслужил своим поведением, своей учебой, ты молодец, я тобой горжусь! Поэтому у тебя будет праздник, которого у тебя не было», — обратился к Мартину он.

День рождения Киркорова-младшего начался с ночи, где были только близкие: отец, дедушка и сестра. Заботливый папа подготовил торт со свечами на торте, а после того, как мальчик задул их, ответ на набережную, где они всей семьей запустили в небо белые шарики. «Пусть эти шарики исполнят каждое твое желание. Первое желание, чтобы был мир, здоровье в семье, дедушке еще прожить много лет и вам вырасти достойными. Себе как главному имениннику ты пожелаешь все сам», — сказал Филипп Бедросович.

В такой момент поп-король не мог не растрогаться. «Московская ночь... Завтра будет такой день потрясающий! Он начался уже сейчас, в нашей семье здесь, в Москве, на нашей родине. Дедушка только что праздновал 90 лет, Филечка праздновал 55, Аллочка открывала первый юбилейный год — 10 лет, и вот наш юбиляр года!» — отметил певец.

А на следующий день было запланировало главное торжество. В дом Киркорова приехали десятки друзей с подарками. Для детей приготовили различные активности, у взрослых тоже не было времени скучать. К слову, среди них были Иосиф Пригожин с Валерией, Лариса Долина, Марина Юдашкина и другие.

Долина, к ее сожалению, не могла долго присутствовать на важном событии. «День рождения Мартина Киркорова —10 лет! Футболист, красавчик! Чудесная компания и продолжение вечера, но уже без нас! А мы поехали дальше. Работать», — объяснилась артистка.

Но все же день рождения Мартина прошел ярко и запомнился всем гостям. Ближе к ночи приглашенные вместе с именинником вышли на улицу, где для него устроили фейерверк. Так закончилось торжество в честь сына звезды, который был на все сто доволен праздником.