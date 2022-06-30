Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героев
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Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героев

Создательница «Друзей» извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героевСоздательница «Друзей» Марта Кауффман извинилась за отсутствие в ситкоме темнокожих героев

Американская продюсер, сценарист и одна из основательниц сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что среди исполнителей главных ролей в ситкоме не было темнокожих героев. Ее слова передает LA Times.

Кауффман призналась, что ей стыдно за то, что каст сериала преимущественно состоял из белых актеров.

«Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать ее — это непросто. Мне стыдно, что я не знала об этом 25 лет назад», — рассказала продюсер шоу.

Извиняясь за отсутствие расового разнообразия в сериале, Кауффман пообещала направить 4 миллиона долларов в свой родной Университет Брандейса в Бостоне на создание профессорской должности на кафедре исследования стран Азии и Африки.

Один из культовых ситкомом в истории — сериал «Друзья» — выходил на экраны с 1994 по 2004 год. Главные роли в нем исполнили белые актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, за что шоу не раз подвергалось критике. Темнокожие актеры появлялись в сериале лишь эпизодически.

Ранее актер Мэттью Перри сообщил о выпуске мемуаров о сериале «Друзья» и своей зависимости.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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