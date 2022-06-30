США не увидели шанса на перемирие между Россией и Украиной
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США не увидели шанса на перемирие между Россией и Украиной

США не увидели шанса на перемирие между Россией и УкраинойГлава нацразведки США Хейнс не увидела шанса на перемирие между Россией и Украиной

Глава Национальной разведки США 2,6миллиарда евро

составит размер общей помощи Киеву от британской стороны с начала спецоперации

Также Канада пообещала

выделить Украине еще 118 миллионов долларов США. По утверждению пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо, средства пойдет «на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности».

27 июня телеканал CNN узнал, что США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину. По информации СМИ, Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе. Возможно, Киеву запланируют поставить и другие виды военной помощи, включая контрбатарейные радары и боеприпасы, отметил собеседник CNN.

На следующий день представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Удар был нанесен одной ракетой по населенному пункту Перевальск.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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