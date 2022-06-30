Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера

Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса БаркераТрэвиса Баркера госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за панкреатита

Американский музыкант и барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер был госпитализирован из-за панкреатита. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье артиста.

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы и включает такие симптомы, как тошнота, сильная боль в животе и рвота. Как сообщают источники журнала People, Баркер «едва мог ходить», когда его доставили в больницу.

О состоянии Трэвиса в данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что Баркера госпитализировали в медицинский центр Лос-Анджелеса после обращения к врачам из-за проблем со здоровьем утром 28 июня. Музыканта сопровождала его супруга Кортни Кардашьян. Перед госпитализацией Трэвис опубликовал в своем Twitter пост с коротким сообщением «Боже, спаси меня».


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд
Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера
Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера
Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации
Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых
Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании в стиле нулевых
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения
В Москве прощаются с Пьером Нарциссом. Репортаж
В Москве прощаются с Пьером Нарциссом. Репортаж
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за
В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО
В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО
Российский фондовый рынок упал после решения акционеров «Газпрома»
Российский фондовый рынок упал после решения акционеров «Газпрома»
Сильные и здоровые локоны: лунный календарь стрижки волос на июль 2022 года
Сильные и здоровые локоны: лунный календарь стрижки волос на июль

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи
«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию

Еще по теме

Американского музыканта Трэвиса Баркера госпитализировали
Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы
Трэвис Баркер провел экскурсию по своему особняку для AD перед свадьбой с Кортни Кардашьян
СМИ: Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером