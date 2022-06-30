Stellaris: Console Edition на Xbox получит DLC Aquatics Species Pack в августе
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Stellaris: Console Edition на Xbox получит DLC Aquatics Species Pack в августе

Stellaris: Console Edition на Xbox получит DLC Aquatics Species Pack в августе


На приставках Xbox и Playstation дополнения для игры Stellaris выходят намного позже, чем эти же дополнения на компьютерах. На PC игроки еще в ноябре 2021 года получили DLC Aquatics Species Pack. Вскоре оно доберется и до консольной версии научно-фантастической глобальной стратегии.

Paradox объявили, что Stellaris: Console Edition получит дополнение Aquatics Species Pack уже скоро — 25 августа 2022 года. Ниже можно видеть трейлер, который представили к скорому выходу дополнения. Дополнение будет продаваться за $9,99, обладатели Expansion Pass получат его бесплатно.


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Aquatics Species Pack — крупный набор для Stellaris, который добавляет в игру много интересного, связанного с водной тематикой. С набором в игре открываются новые виды, варианты внешнего вида кораблей, происхождения и многое другое.

Напомним, что сама игра Stellaris: Console Edition доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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