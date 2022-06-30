ТОП-10 игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года
Подписка Game Pass каждый год предлагает игрокам десятки интересных игр, тем самым Microsoft старается удерживать подписчиков. В начале этого года вышло в подписке сразу несколько достойных проектов, которые добавили в подписку, но в последние месяцы все меньше действительно крупных и интересных игр появляются в Game Pass.
Мы собрали ТОП-10 игр по рейтингу Metacritic, которые добавили в Game Pass за первые 6 месяцев 2022 года. Эти игры все еще остаются в подписке, и их можно опробовать.
Отметим, что не для всех игр, которые добавили в Game Pass в первой половине 2022 года, сформирован рейтинг на Metacritic.
Spelunky 2 — Xbox, PC (Metacritic — 89 из 100)
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Spelunky 2
Спеланки возвращается в значительно расширенном продолжении оригинального платформера в стиле roguelike! Встречайте следующее поколение иссл…
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Mass Effect: Legendary Edition (EA Play) — Xbox, PC (Metacritic — 88 из 100)
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Mass Effect™ издание Legendary
Один человек — это все, что стоит между человечеством и величайшей угрозой всему живому. Вспомните легенду: капитан Шепард возвращается в но…
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Total War: Warhammer III — PC (Metacritic — 88 из 100)
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Total War: Warhammer III
Предсмертный рев умирающего бога сокрушил границу между мирами, открыв портал в Царство Хаоса.
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Norco — PC (Metacritic — 87 из 100)
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NORCO
NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и зеленеющих промышленных болот Южной Луизианы.
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OMORI — Xbox, PC (Metacritic — 87 из 100)
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OMORI
Исследуйте странный мир, полный красочных друзей и врагов. Перемещайтесь по яркому и обыденному, чтобы раскрыть забытое прошлое.
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Kentucky Route Zero — Xbox, PC (Metacritic — 87 из 100)
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Kentucky Route Zero: TV Edition
С приходом сумерек в Кентукки пение птиц сменяется хором лягушек и насекомых, знакомые дороги становятся не такими знакомыми, так что потеря…
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Death’s Door — Xbox, PC (Metacritic — 86 из 100)
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Death’s Door [Xbox]
Сбор душ умерших от звонка до звонка — серые будни любой вороны, зарабатывающей на жизнь честным трудом.
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Zero Escape: The Nonary Games — Xbox, PC (Metacritic — 86 из 100)
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Zero Escape: The Nonary Games
Похищенные и доставленные в незнакомое место, девять человек вынуждены участвовать в дьявольской Нонарной игре загадочного вдохновителя по имени Зеро.
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenger — Xbox, PC (Metacritic — 86 из 100)
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge отличается новаторским геймплеем, основанным на вневременной классической механике драки, созданной экспертами по бит-эм-ап из Dotemu (Streets of Rage 4) и Tribute Games.
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Her Story — PC (Metacritic — 86 из 100)
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Her Story
Her Story — отмеченная наградами криминальная игра в жанре FMV от Сэма Барлоу.
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