Трофим: «После участия в «Голосе» дочь получила психологические расстройства»
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Трофим: «После участия в «Голосе» дочь получила психологические расстройства»

Трофим: «После участия в «Голосе» дочь получила психологические расстройства»

Прошлой весной дочь Сергея Трофимова стала участницей вокального конкурса «Голос». Лиза не просто блестяще исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed, но и заинтриговала всех членов жюри — к девочке повернулись Светлана Лобода, Егор Крид и Баста. Но тогда звездная наследница и предположить не могла, чем обернется успех.


Сергей Трофимов был против участия Лизы в проекте, но переубеждать дочь не стал, наоборот, поддержал и даже сидел в зале, когда она выступала. Позже девочка и сама поняла, что поторопилась, решив пойти на музыкальный конкурс.

«Для меня самого было удивлением то, что я пошел на «Голос. Дети». Еще раз не сделал бы это по одной причине: дело в том, что зазывали на шесть программ, а вышло 13. Дочь получила психологические расстройства, до сих пор работаем. Она так, бедолага, надорвалась. Ладно я, вольный художник, а ей-то с утра в школу, вы не представляете, что с ней было. Она теперь вообще не хочет быть артисткой, даже петь перестала», — рассказал 55-летний артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Лиза настолько перенервничала на шоу, что после его окончания какое-то время не слушала музыку. «У нас два месяца была тишина. Вот только сейчас ребенок стал что-то по утрам петь. Думаю: ну слава Богу, возвращается», — добавил Сергей.

Не только 13-летняя дочь Трофимова одарена талантами, но и его сын. Иван тоже поет и играет на музыкальных инструментах. По мнению Сергея, у 18-летнего наследника перспективное будущее.

«Не надо сейчас к молодым лезть, это их время. Им принадлежит будущее, нам — прошлое. Есть и талантливые рэперы-ребята, просто стилистика жанра поменялась», — заключил артист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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