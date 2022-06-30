Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
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Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Умер ректор Высшей школы сценических искусств ПолянкинВ Москве умер обвиненный в мошенничестве бывший ректор ВШСИ Анатолий Полянкин

29 июня в одной из московских больниц умер бывший ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», — сообщил правозащитник обвиненного в мошенничестве Полянкина.

Полянкину было 70 лет.

Ранее стало известно, что экс-ректор ВШСИ, которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина, попал в реанимацию из-за серьезного ухудшения здоровья. По словам его адвоката Владимира Астафьева, 13 мая его клиент потерял сознание, его пришлось экстренно госпитализировать.

В апреле сообщалось, что Полянкин уволил артиста Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ. 15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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