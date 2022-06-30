В Гродно начинает работу IX Форум регионов России и Белоруссии

Главной темой ежегодного форума, который с 2014 года поочередно проходит в России и Белоруссии, на этот раз станет роль регионов в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Организаторами мероприятий, которые состоятся 30 июня — 1 июля, выступают верхние палаты парламентов двух стран во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

В первый день форума 30 июня пройдут заседания секций. В ходе дискуссий парламентарии двух стран, эксперты, ученые, экономисты обсудят современное состояние и основные направления дальнейшего сближения в законодательстве двух стран, сотрудничество России и Белоруссии в условиях новой международной климатической повестки, двустороннее взаимодействие в агропромышленной сфере в рамках обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства.

Кроме того, участники форума обсудят, как развивать единое научно-технологическое пространство России и Белоруссии для обеспечения конкурентоспособности Союзного государства и на глобальном рынке. Речь пойдет и об интеграции систем высшего образования России и Белоруссии на уровне регионов, и о совместных проектах в области импортозамещения.





Также в первый день пройдут заседания деловых советов Белоруссии и России, молодежных парламентов при парламентах двух стран, а также Девятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики (верхняя палата белорусского Нацсобрания) по межрегиональному сотрудничеству.

Программа второго дня работы форума, 1 июля, откроется встречей председателей верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой с руководителями регионов двух стран. После состоится пленарное заседание форума с участием руководителей министерств и ведомств, органов госвласти, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов двух стран.

Программой Форума регионов России и Белоруссии предусмотрено подписание межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве. В 2021 году было подписано 50 таких соглашений.

Ожидается, что в режиме видеосвязи в работе пленарного заседания 1 июля примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.