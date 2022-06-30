В Херсонской области открыли первое отделение российского Промсвязьбанка

Вадим Карасев

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об открытии в Херсоне отделения Промсвязьбанка. Учреждение будет предоставлять все услуги, как на территории России.

"Уже открылся, уже работает, уже в 9 часов Промсвязьбанк начал свою работу", -уточнил Сальдо.

Он добавил, что в Херсоне будут доступны все банковские услуги, которые оказывает банк на территории РФ.











