В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор на Депутатской
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В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор на Депутатской

В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор на Депутатской

Подрядную организацию, которая проводит ремонт улицы Депутатской, обязали убрать строительный мусор с территории газонов. На место выехали председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев и глава Октябрьского округа Георгий Комаров, сообщила пресс-служба администрация Иркутска.

В случае повторных нарушений подрядчика оштрафуют. Ранее у строительного контроля уже были замечания по установке дорожных знаков и ограждений в местах проведения работ, но он быстро их устранил. На сегодняшний день на улице Депутатской есть небольшое отставание по срокам.

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По материалам: irk

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