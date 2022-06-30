В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot

Разработчики Lightning Labs выпустили бета-версию клиента LND для Lightning Network с поддержкой некоторых последних улучшений протокола биткоина, включая Taproot.

Announcing lnd 0.15 beta: To Taproot and Beyond! ♾️



Featuring:

🥕Taproot + Musig2 support for better privacy + efficiency, Taro soon™

📉 ~95% database space reduction for new data

🎛️ New pathfinding tool to choose speed vs. cost of payments



Read more: https://t.co/5pavMcpxBg — Lightning Labs⚡️🍠 (@lightning) June 28, 2022

Помимо возможности совершать транзакции с адресов формата Taproot, в релиз LND 0.15 вошли такие решения, как:

новые методы вызова удаленных процедур (RPC) для поддержки экспериментальной мультиподписи MuSig2;

сокращение объема базы данных примерно на 95% за счет уменьшения хранящейся в журналах отзыва информации. Это помогает экономить дисковое пространство;

усовершенствованная переменная поиска пути, что позволяет платежам быстрее достигать пункта назначения с наименьшей стоимостью;

новый подсервер neutrino, который расширяет инструменты разработчиков приложений.

Главный специалист по развитию продукта Lightning Labs Майкл Левин отметил, что LND 0.15 помогает сделать сеть Lightning Network более "надежной, устойчивой и безопасной".

По его словам, к выпуску нового релиза клиента подключились более 50 участников, что стало рекордным показателем за всю историю проекта.

В сети биткоина обновление Taproot активировали в ноябре 2021 года.



Напомним, в апреле команда Lightning Labs представила протокол Taro для запуска стейблкоинов в Lightning Network.