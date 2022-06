В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot

Разработчики Lightning Labs выпустили бета-версию клиента LND для Lightning Network с поддержкой некоторых последних улучшений протокола биткоина, включая Taproot.

Announcing lnd 0.15 beta: To Taproot and Beyond! ♾️



Featuring:

🥕Taproot + Musig2 support for better privacy + efficiency, Taro soon™

📉 ~95% database space reduction for new data

🎛️ New pathfinding tool to choose speed vs. cost of payments



Read more: https://t.co/5pavMcpxBg