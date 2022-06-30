В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
Разработчики Lightning Labs выпустили бета-версию клиента LND для Lightning Network с поддержкой некоторых последних улучшений протокола биткоина, включая Taproot.
Announcing lnd 0.15 beta: To Taproot and Beyond! ♾️— Lightning Labs⚡️🍠 (@lightning) June 28, 2022
Featuring:
🥕Taproot + Musig2 support for better privacy + efficiency, Taro soon™
📉 ~95% database space reduction for new data
🎛️ New pathfinding tool to choose speed vs. cost of payments
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Помимо возможности совершать транзакции с адресов формата Taproot, в релиз LND 0.15 вошли такие решения, как:
- новые методы вызова удаленных процедур (RPC) для поддержки экспериментальной мультиподписи MuSig2;
- сокращение объема базы данных примерно на 95% за счет уменьшения хранящейся в журналах отзыва информации. Это помогает экономить дисковое пространство;
- усовершенствованная переменная поиска пути, что позволяет платежам быстрее достигать пункта назначения с наименьшей стоимостью;
- новый подсервер neutrino, который расширяет инструменты разработчиков приложений.
Главный специалист по развитию продукта Lightning Labs Майкл Левин отметил, что LND 0.15 помогает сделать сеть Lightning Network более "надежной, устойчивой и безопасной".
По его словам, к выпуску нового релиза клиента подключились более 50 участников, что стало рекордным показателем за всю историю проекта.
В сети биткоина обновление Taproot активировали в ноябре 2021 года.
Напомним, в апреле команда Lightning Labs представила протокол Taro для запуска стейблкоинов в Lightning Network.