В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot
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В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot

В Lightning-клиенте LND добавили поддержку Taproot


Разработчики Lightning Labs выпустили бета-версию клиента LND для Lightning Network с поддержкой некоторых последних улучшений протокола биткоина, включая Taproot.



Помимо возможности совершать транзакции с адресов формата Taproot, в релиз LND 0.15 вошли такие решения, как:


  • новые методы вызова удаленных процедур (RPC) для поддержки экспериментальной мультиподписи MuSig2;
  • сокращение объема базы данных примерно на 95% за счет уменьшения хранящейся в журналах отзыва информации. Это помогает экономить дисковое пространство;
  • усовершенствованная переменная поиска пути, что позволяет платежам быстрее достигать пункта назначения с наименьшей стоимостью;
  • новый подсервер neutrino, который расширяет инструменты разработчиков приложений.

Главный специалист по развитию продукта Lightning Labs Майкл Левин отметил, что LND 0.15 помогает сделать сеть Lightning Network более "надежной, устойчивой и безопасной".


По его словам, к выпуску нового релиза клиента подключились более 50 участников, что стало рекордным показателем за всю историю проекта.


В сети биткоина обновление Taproot активировали в ноябре 2021 года.



Напомним, в апреле команда Lightning Labs представила протокол Taro для запуска стейблкоинов в Lightning Network.

# Экономика lightning network, новости
По материалам: ForkLog

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