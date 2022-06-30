В МИДе рассказали об ожидании ответа от Норвегии по ситуации со Шпицбергеном
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В МИДе рассказали об ожидании ответа от Норвегии по ситуации со Шпицбергеном

В МИДе рассказали об ожидании ответа от Норвегии по ситуации со ШпицбергеномЛавров рассказал, что Москва ожидает ответа от Норвегии по ситуации вокруг Шпицбергена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва ожидает ответа от Норвегии по ситуации вокруг блокирования доставки грузов в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Его слова приводит ТАСС.

Лавров пояснил, что российская сторона хочет посмотреть, как Норвегия отреагирует на направленный ей официальный запрос. В нем Россия требует объяснить, как ситуация сочетается с обязательствами Норвегии по Договору о Шпицбергене 1920 года.

«Надеюсь, что они ответят оперативно, потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро», — добавил глава МИД.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

В МИД России такое решение назвали неприемлемым. В связи с ситуацией в министерство была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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