В Москве прощаются с Пьером Нарциссом. Репортаж

Смерть артиста стала полной неожиданностью для его поклонников и близких. Как оказалось, у Пьера Нарцисса имелись давние проблемы со здоровьем, которые дали о себе знать. Сегодня исполнителя хита «Шоколадный заяц» провожают в последний путь.

Похоронят Пьера в Камеруне в семейном склепе, поклонники же смогут проститься с ним в столице, в Центральной клинической больнице. К слову, Нарцисс ушел из жизни 21 июня, несколько дней близкие не могли получить его тело из-за проблем с документами, поэтому траурную церемонию переносили два раза.

«Идет война с матерью и сестрой Пьера. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно — это четверг. Четверг окончательный срок. И сразу он на самолет», — сетовала экс-супруга певца Валерия Калачева в разговоре со «СтарХитом».

Калачева с дочерью прибыли на траурное мероприятие за час до ее начала. Обе до последнего надеялись, что все обойдется без скандала, но этого не произошло. Валерия снова повздорила с родственниками Пьера из-за... цвета гроба.

«Зал я снимаю сама третий раз, каждый раз платила по 150 тысяч. Деньги сгорели, это убытки. В Москву родные не приехали, ни рубля не прислали. Посольство Камеруна нам тоже не помогло. Деньги собирали с миру по нитке», — сокрушалась женщина в беседе с журналистами.

На церемонии прощания были замечены многие известные персоны — Яна Чурикова, Милена Дейнега, Алексей Кабанов (он пришел сюда с супругой), Александр Бердников, Ираклий Пирцхалава, Арам Арчер.

Все они близко общались с покойным и с большим уважением относились к нему. Один из друзей Нарцисса — Александр Серегин-Кастро (внебрачный сын Фиделя Кастро) привез к ЦКБ фургон с розами. Любой желающий мог взять цветы и поднести их к гробу с телом артиста.

«Пьер был отличным парнем, русским абсолютно. Он думал по-русски, женщин любил русских. Пьер стал бы прекрасным министром культуры России. Я привез 10 тысяч роз и раздам их бесплатно. Если хотите, возложите к гробу, если не хотите — возьмите домой и засушите. Будет прекрасная память о таком замечательном парне», — подчеркнул Александр.

Присутствующих очень тронули слова бывшей супруги и дочери Пьера. Валерия призналась, что всегда будет любить его, а Каролина поблагодарила отца за жизнь... «Сожалею, что так мало проводила времени с тобой», — отметила наследница артиста. После девушки речь произнесли коллеги Нарцисса.

«Дорогой мой брат, Пьер Нарцисс. Я тебя очень люблю. Знаю тебя больше 20 лет, хочу сказать, что ты был хорошим настоящим другом, профессиональным артистом. Такого необычного шоколадного зайца у нас не будет никогда», — поделился Александр Бердников.

К трогательным словам «фабриканта» присоединилась Яна Чурикова. «Когда Пьер появлялся на сцене, начиналась магия радости. Ты объединяешь каждую секунду. У тебя получилось, брат, сделать мир лучше», — обратилась телеведущая к покойному.