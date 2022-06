В Новой Гвинее была найдена челюсть гигантского кенгуру

Вадим Карасев

Палеонтологи из Университета Флиндерса в австралийском городе Аделаида пришли к выводу, что найденная в Новой Гвинее древняя челюсть с зубами принадлежит ранее не описанному роду гигантских кенгуру.

Окаменелость была обнаружена в 1970-х годах в провинции Чимбу в Папуа — Новой Гвинее экспедицией под руководством археолога Мэри-Джейн Маунтин. В 1983 году палеонтолог Тим ​​Флэннери классифицировал челюсть как принадлежащую представителю рода Protemnodon. В плейстоцене этот род был распространен в Австралии, Тасмании и Новой Гвинее, его представители известны под названием «гигантские кенгуру», так как внешне они напоминали современных валлаби, но были гораздо крупнее. Самый крупный протемнодон достигал веса 100 кг, а самый мелкий — 45 кг (вес же самых больших современных валлаби доходит лишь до 20 кг). Считается, что последние протемнодоны вымерли в Австралии около 42 000 лет назад.

С тех пор находка хранилась в Национальном музее Папуа-Новой Гвинеи. Но недавно она вновь привлекла внимание ученых. Команда исследователей, в число которых вошел и тот же Тим Флэннери, что анализировал находку 39 лет назад, провела 3D-сканирование кости и подробно изучила ее строение. В результате ученые сделали заключение, что челюсть значительно отличается от челюстей протемнодонов, а ее обладатель должен быть выделен в особый род и получить новое латинское название — Nombe nombe, в честь скального укрытия Номбе, где была сделана находка. Наиболее ярким отличием этого вида от всех остальных стали коренные зубы с изогнутыми гребнями, которых нет ни у одного другого кенгуру.

По словам Марка Элдриджа, руководителя группы наземных позвоночных Австралийского музея, кенгуру появились в Австралии и переселились в Новую Гвинею, так как пролив, разделяющий Австралию и Новую Гвинею, периодически исчезал. Окаменелости Nombe nombe подтверждают, что кенгуру могли сохраняться на высокогорьях Новой Гвинеи даже 20 тысяч лет назад.

Ведущий автор исследования Исаак Керр (Isaac Kerr) говорит, что Nombe nombe весил примерно 40–50 килограммов и не отличался такой прыгучестью, как современные кенгуру. Он жил в горных тропических лесах с густым подлеском и сомкнутым пологом и питался жесткими листьями деревьев и кустарников, для чего ему служила мощная челюстная кость с сильными жевательными мышцами. Сейчас в руках у палеонтологов есть только фрагмент скелета Nombe nombe, но они планируют отправиться в экспедицию в Новую Гвинею, чтобы отыскать недостающие кости.

Исследование опубликовано в журнале Transactions of the Royal Society of South Australia.