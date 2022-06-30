В Петровке запустили в работу грунтосмесительный завод
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В Петровке запустили в работу грунтосмесительный завод

В Петровке запустили в работу грунтосмесительный завод

В поселке городского типа Петровка в ЛНР запущен в работу грунтосмесительный завод. Промышленный комплекс состоит из нескольких объектов: административная часть, боксы для ремонта техники, жилые помещения для сотрудников, а также установка для производства органоминеральной смеси (ОМС).

Механик РБУ Максим Лопаткин пояснил, что смесь состоит из фрезерованного старого асфальтного покрытия, щебня, эмульсии и цемента. Настройку и запуск сложного оборудования взяли на себя российские специалисты, которые привлекли к работе и местное население: промышленный комплекс обеспечил местным жителям 100 рабочих мест.


Мощность установки – 350–400 тонн смеси в час. Сейчас она работает не в полную силу и выдает порядка тысячи тонн ОМС в день, но при необходимости специалисты готовы увеличивать объемы. 

Готовая смесь используется для реконструкции автомобильных дорог. На данный момент ОМС отгружают для ремонта трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изварино в Перевальском районе.

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По материалам: uposters.ru

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