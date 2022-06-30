В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ
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В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ

В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИГосдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей

Госдума приняла в третьем чтении закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новая норма наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае, если в отношении отечественной прессы за границей будут приняты враждебные решения. Также в случае дискриминации российских СМИ за рубежом иностранный журналист может лишиться аккредитации в РФ.

Помимо того, благодаря закону генпрокурор получает исключительное право лишать средство массовой информации лицензии. Такая мера предусмотрена в случае, если СМИ распространяет противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию, сведения, дискредитирующие российскую армию или выражающие явное неуважение к государству, обществу, Конституции РФ. Уточняется, что за воспроизведение противоправных сообщений журналисты будут нести ответственность.

Ранее стало известно, что закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ также дополнили поправкой о приостановке на три месяца работы отечественного издания в случае первой публикации им фейка. Отмечалось, что медиа сможет возобновить работу досрочно по решению Роскомнадзора, если в установленный срок устранит нарушение.

О том, что в Госдуме разработали проект о зеркальном ответе на действия стран, притесняющих или запрещающих российские СМИ, сообщалось в апреле. Депутат, один из авторов инициативы Василий Пискарев выразил уверенность в том, что ограничения в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств должны получать «быстрый и симметричный ответ». Дума приняла закон в первом чтении в мае.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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