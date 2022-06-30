В Совбезе заморозку активов России назвали одной из величайших краж в истории
Сегодня, 04:40 Вадим КарасевЗамсекретаря СБ России Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж
Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории», — заявил Венедиктов.
По материалам: lenta.ru