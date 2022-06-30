В Совбезе заморозку активов России назвали одной из величайших краж в истории

Вадим Карасев

Замсекретаря СБ России Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории», — заявил Венедиктов.