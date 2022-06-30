В Совбезе заморозку активов России сочли одной из величайших краж в истории

Вадим Карасев

Замсекретаря СБ Венедиктов назвал заморозку активов РФ одной из величайших краж в истории

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ 330миллиардов долларов составила общая сумма замороженных российских активов В американском ведомстве отметили, что международная группа по поиску российских активов не закончила свою работу на заморозке сотен миллиардов. Она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции. В рабочую группу под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.



Власти США нашли применение замороженным российским активам



В Минюсте США выразили надежду, что Конгресс позволит обратить все изъятые у России и российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции-генерального прокурора США Лиза Монако, пишет ТАСС.

По ее словам, власти США намерены добраться до данных активов вне зависимости от их формы.

Монако отметила, что если США могут отследить, что данное благосостояние связано «с незаконной деятельностью, уклонением от санкций», то его изъятие «стоит на повестке дня». Следующим шагом после отслеживания «незаконных» активов станет их конфискация и продажа активов. Вырученные средства будут направлены в пользу украинского народа, заключила Монако. По ее оценке, процесс передачи конфискованных активов не займет годы.

27 апреля палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий. Деньги могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны. При этом глава Минфина Джанет Йеллен призналась, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Киеву.

В Великобритании также нашли способ использовать арестованные особняки российских олигархов. Там захотели размещать украинских беженцев. По словам вице-премьера и министр юстиции страны Доминика Рааба, британское правительство имеет на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.