В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО
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В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО

В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТОСенатор Совфеда Цеков назвал высокой вероятность конфликта России и НАТО

Вероятность конфликта России и НАТО, в том числе на территории стран Прибалтики, сегодня достаточно высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков. Он также подчеркнул, что не сомневается в победе России в случае, если противостояния избежать не удастся.

Москва способна занять территорию Прибалтики всего за две недели в случае военного столкновения России и НАТО. Такое мнение выразил журналист Милан Водичка (Milan Vodička) в колонке для портала iDNES.cz. Он отметил, что силы быстрого реагирования Североатлантического альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тысяч человек, а в будущем планируется увеличить их до 300 тысяч человек. В соответствии со стратегией военно-политического блока, они добрались бы до горячей точки в течение 15 дней.



Гипотетический конфликт

«Во-первых, нужно понимать, что журналист говорит все же гипотетически, — подчеркнул Цеков. — То, что наша армия сильна, и так должны понимать все страны НАТО и стараться не провоцировать Россию. Но провоцируют они постоянно, это мы наблюдаем еще с начала расширения альянса на восток. Но в случае конфликта мы выиграем не только у Прибалтики, но и у НАТО в целом, в этом я не сомневаюсь».

Политик добавил, что с учетом всех агрессивных действий, которые предпринимает НАТО в последнее время, вероятность конфликта постоянно увеличивается и на данный момент является достаточно высокой.

«Если они будут провоцировать нас и дальше, поставят угрожающее России оружие Украине, введут свои войска на ее территорию, приняв таким образом участие в конфликте, противостояния избежать не удастся», — резюмировал сенатор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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