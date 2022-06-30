В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда

Вадим Карасев

Главы британских рыбных хозяйств пришли в ярость, узнав об отказе Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, сообщает Daily Express.

Власти Фарер предоставили России право каждый год вылавливать 75 тысяч тонн путассу в общей с Британий специальной зоне. Руководитель Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт заявил, что автономная часть Королевства Дания собирается "прикрываться соглашением о рыболовстве" с Москвой.

Гатт возмутился тем, что российские суда будут свободно ловить путассу "не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании" и призвал официальный Лондон надавить на островное государство.

"Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне".

Источник издания указал, что Британия не станет выдавать лицензии судам под российским флагом на промысел в своих водах, а значит, и Фареры должны последовать этому примеру.

В свою очередь, старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг заявила о важности соглашения о рыболовстве, объяснив это тем, что четверть всего экспорта направляется в Россию. Договор может быть пересмотрен в конце года.

Одной из возможностей дальнейшего сотрудничества с Москвой Ванг назвала заключение соглашения без переоформления лицензии.

"Учитывая ситуацию, есть вариант продолжить вылов исключительно в фарерских водах, без захода в особую зону. Но я не уверена, что Британия просит именно об этом", - предположила она.

Ванг констатировала, что рыбопромысловая зона Фарерских островов сократится. Несмотря на договор с Лондоном о морских границах, новая инициатива "не вызывает энтузиазма".

Напомним, что соглашение между Фарерами и Британией об общей территории было подписано в 1999 году. С 1 марта нынешнего года Лондон запретил российским траулерам заходить в британские порты. Недавно в Торсхване - столице Фарер - встали на якорь корабли "Янтарный" и "Арктика", а грузовое судно "Тигр-2" пришвартовалось между рыболовецкими "Механик Сергей Агапов" и "Капитан Сулимов" в Рунавике.

Отметим, что не только правительство Фарер, но и местные жители, считают, что ужесточение санкций против России принесет несоразмерный ущерб. Представитель Фарер в датском парламенте в составе оппозиции Сьюдур Скааль напомнил, что "до февраля у нас были весьма тесные отношения с Россией". Он констатировал, что возобновить договор с Москвой будет трудно.