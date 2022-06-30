В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда

В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда

Главы британских рыбных хозяйств пришли в ярость, узнав об отказе Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, сообщает Daily Express.

Власти Фарер предоставили России право каждый год вылавливать 75 тысяч тонн путассу в общей с Британий специальной зоне. Руководитель Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт заявил, что автономная часть Королевства Дания собирается "прикрываться соглашением о рыболовстве" с Москвой.


Гатт возмутился тем, что российские суда будут свободно ловить путассу "не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании" и призвал официальный Лондон надавить на островное государство.

"Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне".

Источник издания указал, что Британия не станет выдавать лицензии судам под российским флагом на промысел в своих водах, а значит, и Фареры должны последовать этому примеру.

В свою очередь, старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг заявила о важности соглашения о рыболовстве, объяснив это тем, что четверть всего экспорта направляется в Россию. Договор может быть пересмотрен в конце года.

Одной из возможностей дальнейшего сотрудничества с Москвой Ванг назвала заключение соглашения без переоформления лицензии.

"Учитывая ситуацию, есть вариант продолжить вылов исключительно в фарерских водах, без захода в особую зону. Но я не уверена, что Британия просит именно об этом", - предположила она.

Ванг констатировала, что рыбопромысловая зона Фарерских островов сократится. Несмотря на договор с Лондоном о морских границах, новая инициатива "не вызывает энтузиазма".

Напомним, что соглашение между Фарерами и Британией об общей территории было подписано в 1999 году. С 1 марта нынешнего года Лондон запретил российским траулерам заходить в британские порты. Недавно в Торсхване - столице Фарер - встали на якорь корабли "Янтарный" и "Арктика", а грузовое судно "Тигр-2" пришвартовалось между рыболовецкими "Механик Сергей Агапов" и "Капитан Сулимов" в Рунавике.


Отметим, что не только правительство Фарер, но и местные жители, считают, что ужесточение санкций против России принесет несоразмерный ущерб. Представитель Фарер в датском парламенте в составе оппозиции Сьюдур Скааль напомнил, что "до февраля у нас были весьма тесные отношения с Россией". Он констатировал, что возобновить договор с Москвой будет трудно.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете
В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда
В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские
Искусственный интеллект научился определять горные породы по фотографиям
Искусственный интеллект научился определять горные породы по
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный
Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
Сюрприз: Высокооцененную игру House Flipper неожиданно добавили в Game Pass
Сюрприз: Высокооцененную игру House Flipper неожиданно добавили в
Ани Лорак появилась на празднике в Москве после длительного молчания
Ани Лорак появилась на празднике в Москве после длительного молчания
Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом
Актер Том Хиддлстон впервые станет отцом
Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и по воскресеньям
Обычаи и запреты: грешно ли работать в огороде в церковный праздник и
Скончался ректор Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из его школы
Скончался ректор Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
В Германии озаботились дискриминацией русских
В Германии озаботились дискриминацией русских

Топ на сегодня

"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Могила Шатунова
Могила Шатунова
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом расставании с Джонни Деппом
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем

Еще по теме

США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Карельские предприятия начали вылов рыбы в рамках освоения квот
Минобороны Британии расписалось в бессилии перед российскими подлодками
Российские моряки предстанут в Швеции перед судом