Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд
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Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд

Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд

Участников украинского батальонов «Азов»*, у которых «руки в крови», ждет суд, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер уточнил, что по каждому участнику батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался. Обменивают только тех из них, кто тяжело ранен и не способен участвовать в боевых действиях.

«Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд», — отметил он.

*Верховный суд России 2 августа рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании «Азова» террористической организацией, против участников формирования в РФ заведены уголовные дела.

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По материалам: pnp.ru

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