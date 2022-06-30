Володин: «Азовцев», у которых «руки в крови», ждет суд

Участников украинского батальонов «Азов»*, у которых «руки в крови», ждет суд, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер уточнил, что по каждому участнику батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался. Обменивают только тех из них, кто тяжело ранен и не способен участвовать в боевых действиях.

«Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждет суд», — отметил он.

*Верховный суд России 2 августа рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании «Азова» террористической организацией, против участников формирования в РФ заведены уголовные дела.